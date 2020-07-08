كوفيد 19 والطاعون ايهما أكثر خطورة؟

ظهور الطاعون في الصين خلال الأيام السابقة طرح في الأذهان سؤال هام جداً ايهما اخطر واكثر فتكاً الطاعون ام كوفيد 19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد ونطرح خلال هذا التقرير مقارنة بسيطة بين المرضين.

كوفيد 19 و الطاعون أيهما أكثر فتكاً

يتشارك المرضان في سرعة الانتشار واصابتهم للعديد من الأشخاص وتسببهم في العديد من الوفيات ولكن معدل الوفيات بين مرضى كوفد 19 أقل بكثير من وفيات مرضى الطاعون حيث أن وصل عدد وفيات مرضى الذي غاون في القرن الرابع عشر إلى 50 مليون بينما موتي مرضي كوفيد 19 نصف مليون شخص فقط.

ولكن يوضع بالاعتبار ايضاً التقدم العلمي الذي يتمتع به العالم الآن حيث تقدم خدمات صحية ورعاية تفوق بكثير ما كان يقدم في القرن الرابع عشر.

تتشابه أعراض كوفد 19 مع نوع واحد من أنواع الطاعون وهو الطاعون الرئوي حيث تنتقل العدوى فيهما عن طريق الرذاذ الخارج من الفم أو الأنف وتأتي الأعراض علي هيئة سعال شديد واحتقان وارتفاع في درجة الحرارة وارهاق شديد.

بينما يوجد انواع اخري من الطاعون مثل الطاعون الدبلي الذي ظهر في الصين الأسبوع الماضي وتسبب ذلك تورم في الغدد اللمفاوية.

وفي نهاية التقرير نتمنى الشفاء والعافية للجميع ونؤكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.