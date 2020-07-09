مسلمة أمريكية تقاضي فرع ستاربكس تارجت بسبب التميز

قامت فتاة شابة امريكية مسلمة الديانة برفع قضية تميز ضد مقهي ستابكس الشهير وذلك بعد قيام الموظفة المسؤولة عن تسليم الطلبات بكتابة اسم ” داعش” الجماعة الارهابية على الكوب الخاص بها في اشارة تشبيهها بالارهابيين لارتدائها الحجاب فقامت الفتاة باستدعاء مدير المكان لتشكو الموظفة لتفاجئ برده انه خطأ غير متعمد تلجأ الفتاة للقضاء عن طريق رفع دعوى قضائية ضد المتجر.

رفع دعوة قضائية ضد إحدى فروع ستاربكس بأمريكا

صرحت الفتاة المسلمة التي تدعو عائشة بشأن تلك القضية قائلة “شعرت بالإهانة والإذلال في اللحظة التي رأيت فيها تلك الكلمة على الكوب. إنها كلمة تشوه سمعة المسلمين في جميع أنحاء العالم”.

كما عبرت الفتاة أن دهشتها من استمرار اعتقاد البعض أن كل المسلمين إرهابيين في ظل التقدم التكنولوجي والانفتاح على العالم ونفت الفتاة أن تكون تلك القصة غير مقصودة حيث اكدت على انها كررت اسمها أكثر من مرة .

يذكر ان مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية هو ممثل عائشة في الدعوة القضائية وتطالب عايشة بطرد الموظفين المسولين عن تلك الحادثة العنصرية لتجنب تعرض احد اخر لمثل تلك المواقف.

وصرح متجر تارجت تعليقاً على الواقعة التي حدثت في احد فروع ستاربيكس التي يديره معبراً عن اسفة وتقديم المزيد من التدريب للعاملين لتجنب تكرار تلك الواقعة.