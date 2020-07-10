غضب في اليونان بسبب تحويل آيا صوفيا مسجداً وليس متحف رسمياً

حكم اليوم في قضية آيا صوفيا وتحديد انها متحفاً ام مسجد التقرر المحكمة التركية بأنها مسجداً وتقوم الحكومة التركية باعتماد القرار وتحويل آيا صوفيا الي مجلس الشؤون الدينية مما أثار الغضب في دولة اليونان التي استنكرت قرار الرئيس التركي رجب اردوغان تحويله إلى مسجد بعد قرار المحكمة العليا بذلك.

تحويل آيا صوفيا الي مسجد وليس متحف رسمياً

علقت اليونان على ذلك القرار واصفة إياه بالاستفزاز للعالم المتحضر قائلة إن تنفيذ ذلك القرار سوف يعيد تركيا ست قرون للوراء معربا عن قلق المسيحيين والأطراف الدولية قائلاً ان كان علي الرئيس التركي التعامل مع تلك القضية بنضج ودقة أكبر.

يذكر أن منظمة اليونسكو كانت قامت في وقت سابق بتحذير تركيا من تحويل آيا صوفيا الي مسجد.

يذكر أن آيا صوفيا هي كاتدرائية يقع رفعها أمام مسجد السلطان أحمد وكانت تفتح ابوابها لجميع المواطنين من مختلف الاديان وقد اعتمدت متحفاً منذ عام 1935 في عصر الجمهوري لدولة تركيا بعدما كانت مسجداً في عصر الدولة العثمانية لتقرر المحكمة العليا اليوم تحويلها لمسجد مرة اخرى