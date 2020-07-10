برغم إغلاق حدودها بسبب جائحة كوفيد 19نيوزيلندا تستقبل أسر ضحايا مسجد كرايتستشيرش

قام اليوم الجمعة وزير الهجرة النيوزيلندي السيد ايان ليس جالاوي بإصدار قرار بتخفيف القيود المفروضة على البلاد من غلق المطارات بسبب جائحة كورونا التي تصيب العالم والسماح لأسر الضحايا من العمل الإرهابي في مسجد كرايستشيرش لحضور جلسة الحكم على المتهم وذلك بعد تحديد جلسة النطق بالحكم في أغسطس القادم .

ومن المنتظر أن يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية مع أسر الضحايا حيث اضطرت السلطات وصولهم الى نيوزيلاندا قبل جلسة الحكم علي الاقل باربعة عشر يوم للقضاء العزل الصحي.

السماح لأسر ضحايا العمل الإرهابي في نيوزيلندا بحضور جلسة النطق بالحكم

قام رجل أسترالي في العام الماضي بالاعتراف بقيامة بالهجوم على مسجد في نيوزيلندا أثناء قيام المسلمون بأداء صلاة الجمعة وقام بقتل 51 شخصا وأصيب 40 وتم توجيهها الاتهام له رسميا وتحدد الإقرار بالحكم ضده في شهر أغسطس القادم.

قامت نيوزيلندا منذ منتصف مارس الماضي بغلق حدودها مع جميع البلاد والزائرين من الخارج لتجنب تفشي مرض كوفد 19 الذي يسببه فيروس كورونا ولكن تم اتخاذ ذلك الإجراء إعفاء أسر الضحايا وذلك من أجل حضور جلسة إصدار الحكم على أن يقضوا مدة 14 يوماً في الحجر الصحي .