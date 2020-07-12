تعديلات قانونية في السودان تثير الجدل تعرف عليها

قام السيد نصر الدين الباري وزير العدل السوداني بالإعلان عن عدة تعديلات قانونية قامت دولة السودان بتعديلها مثل إلغاء مادة الردة وتجريم التكفير والختان وتقنين تناول الخمور وغيرها من المواد المختلفة التي أثارت الجدل بشكل كبير في الوطن العربي والسودان وتباينت ردود الأفعال ما بين مؤيد ومعارض للقوانين الجديدة.

تعرف على القوانين الجديدة التي أقرتها الحكومة السودانية

قامت السودان خلال التعديل الوزاري لعدة قوانين بتقرير التالي :-

‏١.إلغاء مادة الردة

٢. المساواة بين المرأة والرجل في سفر الأطفال وسفر النساء حيث أصبح من حق النساء اصطحاب أطفالهم للخارج دون موافقة الزوج.

٣. إلغاء عقوبة الجلد.

٤. إلغاء قانون الشبهات أو ما يسمى الشروع في الزنا أو الشروع في السُكر.

٥. تجريم التكفير.

٦. إلغاء تجريم شرب الخمر لغير المسلمين.

٧. إلغاء مادة الزي الفاضح ‎.

٨.الغاء عقوبة الاعدام لمن لم يتجاوز الثمانية عشر عاماً او الذي تجاوز السبعين.

جاءت تلك التعديلات بعد قيام العديد من الاحتجاجات ضد الحكومة مطالبين بتعديل قوانين التي تقيد الحريات وخاصة التي تقيد حرية المرأة.

وقد قام وكان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بالتعليق على التعديلات الجديدة عبر حسابة الشخصي علي منصة تويتر قائلاً “خطوة هامة في طريق إصلاح المنظومة العدلية، مؤكداً استمرار عملية مراجعة و تعديل القوانين لإصلاح كافة التشوهات في النظم القانونية السودانية”