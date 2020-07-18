أسرار مقتل فهيم صالح

أثار مقتل فهيم صالح الجدل في وسائل التواصل الاجتماعي حيث أبلغت شفيق فهيم يوم الثلاثاء الماضي عند رجوعها إلى المنزل عن سماعها لأصوات مرعبة ولا تقترب حتى رأت رجلا يرتدي زي الننجا يقوم بتقطيع أوصال شقيقها بدم بارد.

من هو فهيم صالح

هو شاب في الثالث والثلاثين من عمره ولد بالمملكة العربية السعودية ونشأ وتربى في نيويورك يعمل كرجل أعمال ومستثمر وتكثر استثماراته في البلاد النامية تتميز معظم استثماراته في مجال التكنولوجيا عمل مدير تنفيذي لشركة دراجات نارية تنقل الركاب كما كان لديه استثمارات في شركة سيارات بكولومبيا .

علي جانب آخر قامت الشرطة بالتحقيق في جريمة القتل حيث وجدت الجثة داخل منزلة مقطعا في اكياس بلاستيكية وبرغم ثبوت أن سبب جريمة القتل هو سبب مادي الا ان كان تقطيع الجثة يمثل علامات استفهام إلا أن الشرطة أعلنت عن وجود حقيبة كبيرة كما يبدو كان يريد القاتل وضع فهيم بها ولكن لم يسعفه الوقت بسبب وصول شقيقة فهيم مما جعل القاتل يترك ايضاً اداة الجريمة وهي المنشار الكهربي وتشير أصابع الاتهام حتى الآن لمساعدة الذي كان يدين لها بالمال.