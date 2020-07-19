تفاصيل زواج الأميرة البريطانية ‎بياتريس “السري” ‎

اعلن بالامس قصر بكنجهام تفاصيل حفل زفاف الاميرة بياتريس الذي تم يوم الجمعة الماضي في حفل أسري هادئ بعيد عن وسائل الإعلام وذلك بسبب تفشي جائحة كورونا والالتزام بالتباعد الاجتماعي حيث كشف القصر عن ارتداء الأميرة تاج الملكة إليزابيث جدتها أثناء الحفل.

زفاف الأميرة بياتريس في قصر بكنجهام

أقيم يوم الجمعة الماضي حفل زفاف الأميرة بياتريس التي تبلغ من العمر 31 عاماً من أدوارد مابيلي في حفل عائلي هادئ كان مقرر إقامته في مايو الماضي ولكن أدى تفشي فيروس كورونا إلى تأجيل الزفاف للالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي ولكن سمحت القوانين في إنجلترا في بداية شهر يوليو بإقامة حفلات زفاف على أن لا يزيد عدد الحضور عن 30 فرداً

وصفت وسائل الاعلام الانجليزية حفل الزفاف بالسري بسبب حدوثه في هدوء دون ضجة اعلامية وفي وصف القصر لحفل الزفاف صرح خلال بيان عن ارتداء العروس فستان عاجي من تصميم الفنان نورمان هارتنيل وتاج ماسي يعود للملكة ماري وهو نفس التاج الذي قارتدة الملكة إليزابيث في حفل زفافها على الأمير فيليب وقامت الملكة إليزابيث باقراضة للعروس.