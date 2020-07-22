تعرف على طلب خاطف الحافلة الأوكرانية الغريب الذي ادي للإفراج عن الرهائن

أعلنت الشرطة الأوكرانية عن قيامها بالقبض على الارهابي ماكسيم كيرشوف الذي اختطف حافلة بها ستة عشر رهينة في وقت سابق وذلك بعد تنفيذ الرئيس الأوكراني طلبة الغريب وهو أن يخرج الرئيس في بيان ويطالب الشعب بمشاهدة فيلم (ابناء الارض) وهو فيلم يتحدث عن حقوق الحيوان واستغلال البشر للحيوانات وقام الرئيس بتنفيذ طلبه يقوم بالافراج عن ثلاث عشر رهينة وتسليم نفسة قبل تدخل الشرطة بعدما كان افرج علي ثلاث رهائن في وقت سابق.

الإفراج عن رهائن الحافلة الأوكرانية

كتب وزير الداخلية الأوكراني علي حسابة الشخصي، علي فيسبوك اليوم «جميع الرهائن باتوا أحراراً» وكتب الحساب الرسمي للوزارة على موقع تيليجرام «تم توقيف الشخص الذي احتجز رهائن اليوم في لوتسك داخل حافلة».

تبين أن القائم بعملية الاختطاف هو شاب أوكراني يبلغ من العمر اربعة واربعون عاماً لديه أفكار تطرفية ويدعي انه ضد النظام الحاكم وطالب العديد من المسولين بإعلان أنفسهم إرهابيين وقد تم احتجازه في السابق عشر سنوات بتهمة قطع الطريق والاحتيال .

يذكر أن أوكرانيا تعاني بشدة بسبب إنتشار الاسلحة الغير مرخصة بين أفراد الشعب وتسعى الحكومة الأوكرانية للسيطرة علي هذا الوضع.