سماء السعودية على موعد لرؤية مذنب لن يظهر، ثانية قبل 6800 عاماً

يظهر في سماء السعودية اليوم ولمدة ثلاث ساعات بعد غروب الشمس مذنب نيووايز الذي سوف تستطيع مشاهدته بالعين المجردة ودون الحاجة إلى استخدام تلسكوب حيث يختفي بعدها المذنب ولن تستطيع مشاهدته مرة أخرى إلا بعد مرور 6800 سنة حيث سيكون المذنب قريب بشدة من كوكب الأرض حيث ستكون المسافة 103 مليون كيلو متر وتستطيع رؤيته في العديد من بقاع العالم على حسب الغروب في كل دولة.

ظهور مذنب نيووايز

يظهر المذنب بوضوح بالعين المجردة في الأماكن المظلمة وبعديداً عن الأضواء الساطعة في المدن وتظهر الرؤية جيدة للغاية باستخدام التلسكوب سيكون المدني اليوم ابعد من القمر بمقدار اربعمائة مرة وبرغم ذلك سوف يستمر امكانية رؤيته في الظلام.

سيظهر المذنب على شكل نجمة من نجوم السماء ولكن لها ذيل ضبابي طويل ويمكن تصويرة بكاميرا تتراوح عدستها ما بين 50:200 ميجا بيكسل.

يذكر أن زمن التكنولوجيا والتطبيقات اصبح يساعدنا الآن لرؤية تلك الظواهر الفلكية الفريدة وهناك عدة تطبيقات متوفرة ستساعد، في تحديد موقع المذنب safari وتطبيق sky وتطبيق sky portal وتتوافر تلك التطبيقات على نظامي التشغيل أندرويد و iOS.