تصريحات بيل جيتس عن الشائعات علي منصات التواصل الاجتماعي ورسالته لإليون ماسك

صرح الملياردير الأمريكي بيل جيتس في مقابلة أجراها على شبكة CNBC عن خطورة مواقع التواصل الاجتماعي مشيراً إلى أن الشائعات تنتشر عليها بصورة اكبر واسرع من الحقائق حيث قال “عندما تدع الناس يتواصلون عليك أن تتعامل مع حقيقة أن بعض الأشياء غير الصحيحة المثيرة للغاية يمكن أن تنتشر بسرعة كبيرة مقارنةً بالحقيقة.وقد شهدنا ذلك دائمًا مع اللقاحات ” حيث تكد، الملياردير، الامريكي على حقيقة ان دائما ما تنتشر الأخبار السليمة والحقيقة ببطئ. شديد مقارنة الشائعات والأخبار الكاذبة .

تصريحات جيتس الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي

وصف بيل جيتس الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت قيام شبكات التواصل الاجتماعي بحذف الاخبار المزيفة بالصعب للغاية حيث صرح قائلا ً “إنه لمن الصعب للغاية أن تتمكن فيه شركات الإعلام هذه من متابعة كل ما يقال على منصاتها وأن تحذف الأشياء الخطأ تمامًا، وتتخلص من تلك الأشياء أو تبطئ انتشارها “.

وأضاف جيتس ان تشفير الرسائل على الواتساب جعل من الأمر اكثر صعوبة حيث اصبح ليس بامكانهم الوصول للمحتوى من الأصل كما انتقد جيتس في تصريحاته تصريحات ايلون ماسك المتعلقة ب لقاح كورونا داعياً اياه الا يتدخل في المجالات التي لا يعرفها.