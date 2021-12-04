جيش أورومو وجبهة تيجراي … وحدة ثنائية مرتقبة ضد القوات الحكومية في إثيوبيا

أكد جيش تحرير أورومو، أنه بات قريبا للغاية من دخول أديس أبابا عاصمة إثيوبيا، بينما قررت السلطات النظامية أن تغلق كل المدارس الثانوية، منعا لتعريض الطلاب هناك إلى مخاطر الحرب، إذ أكد جيش أورومو في وقت سابق أنه ينسق مع قوات دفاع جبهة تيجري من أجل السيطرة على البلاد وإسقاط نظام آبي أحمد رئيس الوزراء الحالي.

وذكر قائد قوات تحرير شعب تيجراي: “قواتنا تجهز لهجوم ضارٍ، من أجل حسم المعركة مع القوات الحكومية، ولن ولم ننسحب، لأن خطتنا هي أن نختصر الوقت ونمنع تفاقم معاناة شعبنا بسببب ممارسات النظام القائم”، هذه التصريحات قوبلت بتحركات رسمية، كان من ضمنها غلق المدارس الثانوية حتى يشارك الطلاب في حصد المحاصيل بدلا من الانخراط في القتال.

ووفقا لما أعلنته وسائل إعلامية حكومية، نقلا عن وزير التعليم، فإن هذا الغلق سيستمر لمدة 7 أيام، وفي وقت سابق أعلنت حكومة آبي أحمد أن حوالي 2 مليون طالب تخلفوا عن التعليم بسبب اندلاع الحرب الأهلية في البلاد منذ السنة الماضية التي شهدت اندلاع أزمة كورونا أيضًا، وأعلنت الحكومة أنها انتزعت السيطرة على أكثر من مدينة احتلتها قوات تيجراي، وهو ما قوبل بالنفي والزعم بالسيطرة على مناطق كانت خاضعة للنفوذ الحكومي.