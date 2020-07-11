افتتاح معهد باليه جديد في السعودية على الرغم من رفضه من جانب الآخرين

افتتحت سيدة تقطن في المنطقة الشرقية، معهدًا خاص لتعليم رقص الباليه للصغيرات والكبيرات على الرغم من رفضه من قِبل كثير من أفراد المجتمع السعودي لهذا النوع من الفنون، في وقت تشهد فيه البلاد المحافظة انفتاحًا متنوعًا ومتسارعًا على العالم.

افتتاح معهد باليه جديد في السعودية

تقول صاحبة المعهد الجديد، إن اهتمامها بالرياضة والفنون، هو الذي قادها لافتتاح معهد متخصص بتعليم فن الباليه، بعد أن رأت ابنتها الصغيرة التي عمرها أربعة سنوات تفضل هذا المجال بينما سردت إحدى مدربات المعهد مسيرتها مع تعلم الباليه لحين الوصول لمرحلة تعليمية للأطفال.

مع وجود مدربات سعوديات للباليه، ليس بالغريب بشكل خاص بعد غياب ذلك الفن عن المملكة لسنوات سابقة، إذ نجحت مبادرات فردية كانت بقيادة العديد من السيدات منها نساء غربيات أقمنَ في المملكة، بإتقان عدد من الشابات السعوديات لذلك الفن ووصولهن لمستوى تدريبه.

سميرة الخميس هي راقصة باليه عشرينية حيث نالت على شهرة كبيرة كراقصة بجانب اهتمامها بعرض الأزياء، قبل أن يضع القائمون على مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الأول من نوعه في المملكة، صورتها على البوستر الرسمي للمهرجان الذي تم تاجيله بعد بسبب فيروس كورونا.