هيئة الإحصاء: ارتفاع نسبة تملك السعوديين للمساكن إلى 62%

بناء عن التقارير الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، التي أظهرت ارتفاع إجمالي عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية إلى 3.68 مليون مسكن، بينما سجلت نسبة المساكن “المملوكة” المشغولة بأسر سعودية 62,08% حتى النصف الأول من العام الجاري 2019م، بنحو 2.2 مليون أسرة، مقارنة بـ 60.49% من إجمالي المساكن حتى منتصف 2018م.

الهيئة العامة للإحصاء

نشرة الإحصاء، أنه في مقابل زيادة نسب التملك، سجلت المساكن المستأجرة من الأسر السعودية خلال الفترة نفسها انخفاضاً بلغ إلى 35,49%، أي بنحز 1.3 مليون أسرة.

كما زادت أعداد البيوت المسلحة المملوكة لمواطنين سعوديين حتى النصف الأول من 2019م لكي تصل لأكثر من 1.9 مليون مبنى، وبذلك تصل نسبة المساكن المسلحة المملوكة لسعوديين إلى نحو 53,31% حتى منتصف 2019م، مقارنة بحوالي 51.70% خلال نفس الفترة من عام 2018.

أعداد المستفيدين من عقود الدعم السكني المطروحة من جانب قِبل برنامج سكني قد بلغت حتى منتصف العام الجاري 2019م حوالي 79,641 أسرة سعودية بزيادة بنحو 19% مقارنة بنفس الفترة من 2018م، والذي سجل 67.07 ألف أسرة سعودية على مستوى المناطق الإدارية.