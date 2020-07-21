التأمينات الاجتماعية تعلن مواعيد صرف تعويضات السعوديين

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اليوم (الثلاثاء) 21 يوليو 2020، هو آخر موعد لاستلام طلبات منشآت القطاع الخاص للحصول على تعويض العاملين السعوديين، على أن يكون يوم الخميس (23 يوليو) هو آخر موعد لاستلام طلبات المشتركين، كما حثت المؤسسة منشآت القطاع الخاص والمشتركين، الذين لم يتقدموا بعد بطلبات للاستفادة من دعم السعوديين العاملين في المنشآت المتأثرة بجائحة “كورونا”، للتقيد بالمواعيد المذكورة للتقديم.

مواعيد صرف تعويضات السعوديين

سيتم صرف التعويض للمنشآت التي تلتزم بالتقديم قبل نهاية اليوم سيكون في الأول من أغسطس المقبل، وكذلك الأمر بالنسبة للمشتركين المتقدمين قبل نهاية يوم 23 يوليو، في حال تقدم المشترك بعد 23 يوليو وقبل نهاية يوم 31 من الشهر نفسه، سوف يتم صرف التعويض المخصص له في الأول من سبتمبر 2020.

صرحت التأمينات أنه في حال تأخرت المنشأة في تقديم طلبها خلال المهلة المحددة (21 يوليو)، إلا أنها تقدمت به قبل 23 يوليو، وتأخر طلب المشترك إلى قبل نهاية يوم 31 يوليو، فإن تعويض المشترك سيكون في الأول من شهر سبتمبر المقبل.