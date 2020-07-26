إعلان نتائج المقبولين للدفعة الثانية بجامعة حفر الباطن

أعلنت جامعة حفر الباطن نتائج المقبولين للدفعة الثانية للعام الجامعي 1442هـ، على أن يتم إعلان نتائج الدفعة الثالثة والأخيرة يوم الثلاثاء المقبل، قبل إغلاق القبول بشكل نهائي يوم الخميس 9 ذي الحجة 1441هـ.

نتائج المقبولين للدفعة الثانية بجامعة حفر الباطن

نسبة قبول الطلاب والتسجيل بالجامعة في الدفعة الثانية، بلغت 78.4 للمسار الصحي، و78 للمسار الهندسي والتقني، و71.6 لكلية العلوم، و72.6 لكلية الآداب، و77.9 لكلية إدارة الأعمال، و81.3 لبرنامج القانون، و74.2 لبرنامج العلوم الرياضية والنشاط البدني، و81.4 لكلية العلوم الإدارية والمالية بالخفجي.

أما النسبة التي توقف عندها القبول للطالبات في الدفعة الثانية فبلغت 83 للمسار الصحي، و77 للمسار الهندسي والتقني، و72.8 لكلية العلوم، و71.8 لكلية الآداب، و78.3 لكلية إدارة الأعمال، و83.4 لبرنامج القانون، و80.1 للعلوم الرياضية والنشاط البدني، وبلغت في كلية الخفجي 75.6 للعلوم والتكنولوجيا، و72.1 للدراسات الإنسانية، و83.7 للعلوم الإدارية والمالية، وبلغ في كلية النعيرية 70 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية، و 71.4 للعلوم الإدارية والمالية، وفي كلية القرية العليا بلغت 68 للعلوم والتكنولوجيا والدراسات الإنسانية، و73.2 للعلوم الإدارية والمالية.