بلدية السهي تواصل الرقابة على المحلات خلال إجازة عيد الأضحى

واصل بلدية مركز السهى، التابعة لمحافظة صامطة، تشديد الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية وصوالين الحلاقة، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحيّة والإجراءات الوقائية والاحترازية، صرح رئيس بلدية السهى بالنيابة، إبراهيم زيلعي، إن المراقبين الميدانيين يعملون على متابعة نشاط المراكز التجارية والمطاعم وصوالين الحلاقة خلال هذه الأيام وقبل حلول عيد الأضحى المبارك.

بلدية مركز السهى

دعا “الزيلعي” المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي ملاحظة يتم مشاهدتها على هاتف البلاغات الموحد 940، مشددًا على أن البلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع البلاغات والوقوف عليها وتطبيق الأنظمة والتعليمات البلدية في حق أي مخالف أو متساهل بالإجراءات الصحية والوقائية.

ذلك بهدف الوقوف على مدى التزام المحلات بتوفير الاشتراطات الصحية والالتزام بها ومدى نظامية عمالها وتقيدهم بالزي الخاص بأعمالهم، وحث صوالين الحلاقة ومغاسل الملابس على التقيد بالتسعيرة الموحدة والسائدة طوال العام وعدم استغلال أوقات العيد وحاجة الناس للإقبال عليهم.

بلدية السهى

​تاسست بلدية السهي عام 1430 هـ ويبلغ عدد موظفيها ( 67 )

وتقوم البلدية على خدمة عدد ( 31 ) قرية وتقدم لها العديد من الخدمات من مشاريع ونظافة للقرى وتراخيص محلات وتراخيص انشائية وما يتعلق بها