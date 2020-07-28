“الشؤون الإسلامية” تدشن البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان” مساء اليوم

دشن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، أمس، البرنامج الدعوي “حج بسلام وأمان”، لتوعية الحجاج، وإرشادهم بأحكام المناسك وإيضاح المسائل المتعلقة بالحج وفضائل الأعمال في شهر ذي الحجة.

البرنامج الدعوي

يبدأ البرنامج مساء اليوم الثلاثاء، في الخامسة مساءً، عبر قناة الوزارة في “يوتيوب” بمحاضرة لعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان، بعنوان “وصايا وتوجيهات لحجاج بيت الله الحرام”، ثم محاضرة للشيخ عبد العزيز السعيد بعنوان “صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم” في تمام الساعة التاسعة مساءً.

ويشارك في البرنامج العديد من أصحاب الفضيلة العلماء والدعاة وأعضاء هيئة التدريس في عدد من الجامعات، وتتنوع موضوعات البرنامج، حيث تشتمل على جهود المملكة في حفظ سلامة وأمن ضيوف الرحمن، وفضائل وأحكام يوم عرفة، والدعاء وفضله وأحكامه، والحث على التوبة إلى الله، ومظاهر التوحيد في الحج، وأثر الحج على المسلم، كما أوضح أن الوزارة مهتمة بإقامة البرامجٍ الدعوية المتنوعة عبر مختلف المنابر الدعوية والإعلامية للتوعية بأحكام الحج ومناسكه.