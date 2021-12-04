السيسى يزور أكاديمية الشرطة ويؤكد: يجب مواصلة التطوير وتحديث المناهج

نفذ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، زيارة لأكاديمية الشرطة، حيث استقبله وزير الداخلية محمود توفيق ولفيف من رجال الوزارة، إذ حضر اختبارات كشف الهيئة للطلاب المتقدمين بالالتحاق بالأكاديمية، ووجه بتطبيق كل ما يتصل بالمعايير الموضوعية المجردة والحيادية الكاملة من أجل الحصول على أكفأ العناصر.

من جانبه، أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد على ضرورة إعداد أجيال قادرة على حمل رسالة الوزارة وتحقيق متطلبات الأمن والاستقرار، وبخاصة في ظل التحديات الجسام التي تشهدها الدولة المصرية، وهو ما يؤدي إلى الانطلاق نحو المزيد من التقدم المبني على الاستقرار.

وأشار، إلى أن رئيس الجمهورية وجه بوضع مسؤولية الجهاز في عين الاعتبار أمام جميع الأفراد، وتنفيذ المهام الحيوية تجاه المواطنين ودولتهم، ومواصلة تطوير إمكانيات الأكاديمية حتى تستطيع أن تواكب مستجدات علوم العصر في مجالات الأمن والقانون حرصا على صقل مهارات طلاب اليوم وضباط الغد، والاستمرار في عمليات التقييم الشامل لمدى وعيهم بما يتطلبه الأمن القومي عن طريق تدريس القضايا المختلفة في مناهج الأكاديمية.