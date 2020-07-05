المؤسسة العامة للتقاعد تعلن صرف ست مليار ريال على المعاشات التقاعدية

أعلنت اليوم المؤسسة العامة للتقاعد بالمملكة العربية السعودية عن قيمة إجمالي معاشات التقاعد التي صرفت خلال شهر يونيو الماضي حيث وصلت قيمة المعاشات المصروفة إلى ستة مليار وثمان مئة ريال سعودي .

يبلغ عدد المستفيدين من المعاش التقاعدي داخل المملكة مليون ومائتي ألف مستفيد مما جعل المؤسسة تعمل على تطوير الوصول إلى المستفيدين عن طريق تقديم قنوات اتصالات عديدة لتسهيل وصول الخدمات للمواطنين.

صرف ستة مليار ريال للمعاشات التقاعدية

توفر المؤسسة موقع إلكتروني وتطبيق للهواتف الذكية بالإضافة إلى الرقم الخاص لخدمة العملاء للرد، على الشكاوى بالإضافة إلى حساب خاصة بالمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

يأتي ذلك التطور الرقمي الذي تقوم به المملكة من اجل توفير افضل الخدمات للعملاء في ظل تفشي فيروس كورونا ومنع التجمعات وتوفير كافة المعلومات الكترونياً .

بناء عليه اصدرت البوابة الالكترونية للمؤسسة 100 ألف تعريف بالمعاش وتسع ألاف بطاقة تقاعد الكترونية، وانعكس الإقبال على الخدمات الالكترونية حيث قام أكثر من عشر آلاف مستفيد بتحميل التطبيق وخمسمائة ألف زائر قام بزيارة البوابة الإلكترونية للمؤسسة مما يدل على نجاح التجربة.