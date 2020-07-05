وزير السياحة يقوم بجولة في شوارع أبها لمراقبة الاسعار

واجهة السياح في المملكة العربية السعودية بعد فتح البلاد للسياحة مشكلة كبرى في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه ومما دعا وزير السياحة السعودي السيد احمد الخطيب بالقيام بعدة جوالات الشوارع بمدينة ابها لتفقد العديد من الخدمات والتأكد من التزام الجميع بالأسعار وعدم المبالغة فيها.

تصريحات وزير السياحة السعودي على ارتفاع الأسعار

علق الوزير علي ارتفاع الأسعار قائلا ” إن ارتفاع الأسعار كان المشكلة التي يواجهها بعض السياح ونعمل على العديد من الحلول حيث قدمنا إلى أبها للاستمتاع بالأجواء الجميلة بالمنطقة حيث الناس بعد فترة الحجر ترغب أن تتنفس وقمنا بتغطية كبيرة للمناطق الجميلة لكي نكتشفها والحمد لله الناس تقبلت هذا الوضع وبدأت تتنقل بين الوجهات التي أعلنا عنها” وأضاف معلقاً على الأسعار قائلا” مررت على الفنادق للتأكد من الجودة والأسعار حيث كانت بالنسبة للجميع مشكلة يواجهونها وأعدهم بإذن الله بمراقبة الأسعار أولًا بأول”.

كما وعد الوزير بتقديم تخفيضات بالاسعار وذلك استعداداً لانطلاق موسم الصيف في السعودية مؤكداً علي حرص المملكة على استمتاع الجميع وأنهى الوزير زيارته بالجلوس علىعلىر احدى المقاهي الشعبية للاستمتاع بالاجواء.