السعودية تقدم مساعدات لأفغانستان لبناء 100 مدرسة

قامت المملكة العربية السعودية بالموافقة على تمويل بناء 100 مدرسة في أفغانستان وذلك وفقاً لتصريح جاسم بن الخالدي سفير المملكة في أفغانستان وقام بدوره رئيس مجلس الشيوخ هادي مسلميار بالتعبير عن شكره وامتنانه لحكومة السعودية داعياً إلى استمرار التعاون وتقديم المساعدات للجانب الأفغاني.

دور السعودية في إنهاء الصراع الأفغاني

صرح رئيس مجلس الشيوخ الأفغاني خلال لقائه مع السفير السعودي معبراً عن امتنانه واعترافه بالدور الكبير الذي تلعبه السعودية لمساعدة الجانب الأفغاني قائلاً ” السعودية تلعب دورًا حاسمًا وقويًا في إنهاء الصراع في أفغانستان، ونحن بحاجة إلى مزيد من التعاون والمساعدة في هذا الصدد.. أن فعاليات رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة لها أهمية كبيرة تشجيع الأفراد على نبذ العنف وتبني السلام” .

يذكر أن دولة أفغانستان تعاني من حالة حرب بسبب تنظيم طالبان الذي يعد ملاذا للإرهابيين حول العالم وقامت الولايات المتحدة بالاضافة الى اربعون دولة أخرى بالتحالف للحرب على طالبان وقد عقد في اواپل هذا العام اتفاق، بين الولايات المتحدة وطالبان على سحب الولايات المتحدة قواتها من أفغانستان في مقابل عدم قيام أفغانستان باستقبال الإرهابيين.