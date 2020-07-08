تخصيص 25 مليون ريال لتطوير البنية التحتية لمشروع الاراضي البيضاء

أعلن برنامج رسوم الأراضي البيضاء عن قيامه بدفع مبلغ خمسة وعشرون مليون ريال لإيصال خدمات البنية التحتية وتطويرها في مشروع الاسكان غرب مطار الرياض .

كما أعلن القائمين على المشروع أن هذا المبلغ هو ما تم تجميعه حتى الآن من الرسوم المفروضة على الارض وذلك فقاً لنص القانون الذي ينص علي ” تحدد الوزارة أوجه الصرف – من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة – على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها ” .

خطة تطوير البنية التحتية

تحتوي تطوير البنية التحتية للمشروعات العديد من البنود مثل بناء محطات الكهرباء وإيصال الخدمات مثل المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات الاجتماعية والصحية ويتم توجيهه أوجه الصرف في المشروعات السكنية لتطوير تلك البنية التحتية.

يذكر ان تم الاعلان عن برنامج الأرض البيضاء في عام 2016 من قبل وزارة الإسكان وتشمل المرحلة الأولى من ذلك المشروع مكة المكرمة ومدينة جدة والرياض وحاضرة الدمام تم اصدار خلال تلك الفترة 4500 أمرا سداد لتلك المدن الاربعة وذلك لتغطية مساحة تبلغ 411 مليون متر مربع.