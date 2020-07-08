المملكة ترشح محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

قامت المملكة العربية السعودية اليوم بالقيام بترشيح السيد محمد بن مزيد التويجري لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية جاء ذلك الترشيح ليؤكد ايمان المملكة العربية السعودية بدور النظام التجاري متعدد الأطراف والدور الكبير الذي تلعبه منظمة التجارة العالمية لنجاح هذا النظام المتعدد الاطراف كما تؤكد علي مدي ايمان المملكة بالدور الكبير الذي تلعبة المنظمة في سن القوانين وتنفيذها وتطوير الاقتصاد العالمي.

ترشح المملكة محمد بن مزيد لمنصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية

يأتي ترشيح المملكة بسبب شعورها بالمسؤولية تجاه المجتمع الدولي خاصة بسبب رأستها للمؤتمر العشرين ويأتي ايضاً من ضمن جهود المملكة في تعزيز دور منظمة التجارة والعمل على دفع الاقتصاد العالمي وتحقيق تنمية مستدامة.

يذكر أن مرشح المملكة السيد محمد التويجري قد شغل العديد من المناصب القيادية الهامة مثل :-.

وزير الاقتصاد والتخطيط.

عصو مجلس الوزراء ومجلس الشؤون الاقتصادية.

نائب وزير الاقتصاد والتخطيط.

نائب رئيس إدارة صندوق التنمية الوطني.

رئيس برنامج التحول الوطني.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإحصاء.

رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص.

بالإضافة إلى العديد من المناصب المرموقة الأخرى والدرجات العلمية المتميزة الحاصل عليها.