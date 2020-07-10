المحكمة تأمر إيران بتعويض الناجين من تفجير الخبر

قامت المحكمة الأمريكية بالحكم على إيران بدفع تعويض مادي يبلغ 879 مليون دولار أمريكي الناجين من تفجير أبراج الخبر الذي تم قبل اربعة وعشرون عاماً وجاء ذلك القرار بعد التأكد من تورط السلطات الإيرانية في الهجوم الذي تم على أبراج الخبر في عام 1996 والذي كان يضم مئات الأفراد من القوات الجوية الأمريكية وعناصر دولية مختلفة.

اتهام ايران بدعم الإرهابيين

وجهت المحكمة الربو اتهام الى دولة ايران بقيامها بتقديم دعم مادي الى حزب الله الذين قاموا بتفخيخ شاحنة بخمس آلاف رطل من المتفجرات وتفجيرها في مجمع الابراج السكني مما أسفر عن مقتل تسع عشر طياراً من القوات الجوية الامريكية واصابة أربعمئة شخص آخرون .

وقامت محامية القضايا أدوارا ساور بالتعليق على الحكم لوسائل الإعلام العالمية قائلة ” العدالة لم تنسَ هؤلاء المحاربين الشجعان في القوات الجوية الأمريكية وعائلاتهم، إنه شرف وامتياز للقتال من أجل العدالة وتعويض هذه العائلات ” مؤكدة على استمرارها للقتال لمحاسبة الحكومة الإيرانية على تلك الافعال الارهابية الغير مسؤله مؤكدة عدم اكتفائها بتلك التعويضات المادية وتسعى المحاسبة الجنائية.