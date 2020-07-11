‏”‎إيلون ماسك” يربح 6 مليارات دولار في يوم واحد ويصبح سابع أغني رجل في العالم

ارتفعت مبيعات شركة تسلا وارتفاع قيمة السهم لها بنسبة 10.8% خلال الفترة الماضية أدى إلى ارتفاع ثروة إلون موسك الرئيس التنفيذي للشركة حيث اصبح الان سعر السهم الواحد داخل الشركة 1554 دولار أمريكي .

يمتلك رجل الأعمال والملياردير الأمريكي 20.8% من أسهم شركة تسلا وارتفعت قيمة الشركة المالية خلال هذا الأسبوع لتصل 286.5 مليار دولار مما يعني ارتفاع قيمة ثروته بقيمة ستة مليار دولار أمريكي.

الملياردير الأمريكي إلون موسك يصبح سابع أغنى رجل في العالم

ارتفعت قيمة الشركة العالمية للسيارات تسلا منذ العام الماضي بنسبة 500% لتصبح اعلى قيمة تسويقية وبسبب ذلك الارتفاع في القيمة التسويقية للشركة وارتفاع ثروة الملياردير الأمريكي والرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلون موسك خلال الشهر الماضي ما يتجاوز الستة مليار دولار ادى الى دخوله قائمة الأغنى في العالم ليحتل المركز السابع متفوقاً علي وارن بافت.

يذكر أن جيف بيزوس الرئيس التنفيذي لشركة أمازون مازال محافظاً على المركز الأول في قائمة الأغاني في العالم وارتفعت قيمة ممتلكاته 172 مليار دولا محطماً رقماً قياسياً جديد.