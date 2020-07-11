أرامكو تعلن أسعار البنزين وفقاً للأسعار العالمية

أعلنت شهر أرامكو الاسعار الجديدة للبنزين للتوافق مع الاسعار العالمية وذلك بعدما كانت الشركة أعلنت في أول الشهر الجاري عن أسعار البنزين بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة التي تبلغ 15% من الفترة 1 يوليو إلى عشرة يوليو ليبدأ منذ اليوم التعامل بالأسعار العالمية للبنزين وقد اعلنت الشركة ان سعر البنزين 91 1.29 ريال سعودي للتر بدلاً من 0.98 ريال وجاء سعر بنزين 95 1.44 ريال للتر بدلاً من 1.18 .

أرامكو تعلن الأسعار الجديدة للبنزين

كان سعر لتر البنزين 91 قبل شهر يوليو 0.67 ريال سعودي للمتر وتم رفعه بعد إضافة قيمة الضريبة المضافة التي تبلغ 15% ليصل إلى 0.98 و كان سعر لتر البنزين 95 قبل شهر يوليو 0.82 ليرتفع إلى 1.18 بعد إضافة القيمة المضافة.

يذكر ان بنزين 91 يتناسب مع جميع السيارات الحديثة بينما بنزين 95 يتناسب مع السيارات ذات الأداء العالي.

يحدد الان سعر البنزين في المملكة العربية السعودية وفقاً للأسعار العالمي على حسب العرض والطلب وفقاً للأسلوب المتبع في معظم دول العالم.