تعرف على المبادرات التي قدمتها البنوك للملكة اثناء أزمة جائحة كورونا

تحدث السيد طلعت حافظ المتحدث الرسمي بأسم البنوك في المملكة العربية السعودية عن دور البنوك السعودية في تقديم العديد من المبادرات لتجاوز الازمة الاقتصادية التي تعاني منها المملكة منذ بداية جائحة كورونا في منتصف مارس الماضي وتحدث السيد حافظ عن المبادرات التي تم تقديمها بالتفاصيل كما اكد علي التزام كافة فروع البنوك المختلفة في تطبيق الاحترازات الوقائية على العاملين والعملاء لتجنب تفشي الفيروس اللعين.

التزام البنوك بالاجراءات الاحترازية وتقديم المبادرات

قدمت البنوك السعودية العديد من المبادرات الاجتماعية للوفاء بالمسئولية الاجتماعية تجاه المجتمع السعودي حيث أكد السيد طلعت حافظ عن قيام البنوك بالتبرع بمبلغ 260 مليون ريال سعودي لعدة مجالات مختلفة أثناء الأزمة حيث خصص منهم 160 مليون ريال إلى صندوق الوقف الصحي و 100 مليون ريال خصصت لصندوق المجتمعي كما تم تقديم العديد من المبادرات الأخرى مثل تأخير دفع أقساط القروض للعاملين بالقطاع الصحي لمدة ثلاث اشهر بدون اضافة فوائد.

كما تعاونت البنوك مع مبادرات مؤسسة النقد العربي لدعم القطاع الخاص بمبلغ 50 مليار ريال سعودي وتم دعم العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة عن طريق البرنامج.