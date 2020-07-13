عشر أثرياء يحققون أرباح قياسية خلال الأسبوع الماضي تعرف عليهم

حقق 10 أثرياء أرباح تجاوزت 16 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي مما أثر على ترتيبها في قائمة الأغنى في العالم وتصدر قائمة الأكثر ربحاً في الأسبوع الماضي إيلون ماسك صاحب شركة تسلا الذي حقق أرباح تتجاوز الستة مليار دولار أمريكي لتصبح إجمالي ثروته 70.5 مليار دولار ليحتل المركز السابع في قائمة أثرياء العالم.

جاء إيلون ماسك في المركز الأول ليربح 6 مليار خلال تداولات الأسبوع الماضي لترتفع ثروته إلى 70.5 مليار محققا المركز السابع في قائماً الأكثر ثراء حول العالم.

جاء في المركز الثاني في قائمة الأكثر ربحاً الهندي موكيش أمباني الذي حقق ربح بقيمة 1.97 مليار وتصل ثروته إلى 70.2 مليار ويحتل المركز التاسع في قائماً الأكثر ثراء.

جاء في المركز الثالث في قائماً الأكثر ربحاً خلال الأسبوع الماضي وارن بافيت ليربح 1.28 مليار دولار ويحتل المركز العاشر في قائمة الأكثر ثراء.

جاء في المركز الرابع في قائماً الأكثر ربحاً روبسون والتون ليربح 1.09 مليار دولار لتصل إجمالي ثروته إلى 57.9 مليار دولار يحتل بها المركز الرابع عشر في قائمة الأكثر ثراء.

جاء في المركز الخامس للأكثر ربحاً جيم والتون بمكسب يبلغ 1.07 مليار دولار لتصبح إجمالي ثروته 57.7 مليار دولار محتلاً المركز الخامس عشر في قائمة الأكثر ثراء.

جاء في المركز السادس في قائمة الأكثر ربحاً لاري بايج الذي حقق ربح بقيمة 1.02 مليار دولار لتصبح ثروتة 72.7 ويحتل المركز السادس عالمياً كأكثر ثراء.

وجاء في المركز السابع كأكثر ربحاً الملياردير جيف بيزوس الذي حقق 964 مليون دولار ليحافظ علي المركز الأول محققاً رقماً قياسياً بعدما وصلت ثروته إلى 189 مليار دولار.

وجاء في المركز الثامن لاكثر ربحاً سيرجي براين محققا 957 مليون لتصبح اجمالي ثروتة 70.4 مليار دولار يحتل بها المركز الثامن كأكثر ربحا ً .