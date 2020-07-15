انخفاض حاد في مخزون خام البترول الأمريكي

خرجت البيانات الصادرة من معهد البترول الأمريكي لتؤكد هبوط مخزون النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأمريكية حيث تراجع المخزون من 8.3 مليون برميل خلال الأسبوع الأخير الى 531 مليون برميل بعدما توقع الخبراء انخفاض المخزون بمقدار 2.1 مليون برميل .

حيث أعلن المعهد عن زيادة مخزون خام البترول في مراكز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 548 ألف برميل .

هبوط حاد مؤشر المخزون في النفط الأمريكي

أعلن معهد البترول الأمريكي عن هبوط مخزون خام البنزين بمقدار ثلاثة ملايين وستمائة ألف برميل بعدما كانت تشير التوقعات هبوط يصل الي 643 ألف برميل فقط.

كان متوقعاً ارتفاع مخزون الديزل وزيت التدفئة بنسبة 1.5 مليون برميل بينما الواقع أنها انخفضت بما يتجاوز الثلاث ملايين برميل.

وانخفضت ايضاً واردات الولايات المتحدة من النفط الخام بمقدار 779 ألف برميل يومياً .

أدى انخفاض المخزون من خام البترول والبنزين إلي زيادة العقود الآجلة بعد نشر تلك البيانات ليصل سعر خام برنت للبرميل الواحد الي 43.06 دولار امريكي ويصل خام الامريكي الي 40.48 دولار أمريكي للبرميل الواحد.