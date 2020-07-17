وزارة الزراعة تمنع بيع الفحم أو الترويج إليه بدون تراخيص

أصدرت وزارة البيئة والمياه الزراعية قرار بمنع انتاج الحطب والفحم المحلي او اي منتجات من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية والساحلية كما قررت ايضاًمنع بيعه أو الاتجار به أو الترويج اليه ويشمل هذا القرار جميع اعمال الحفر او الردم والتجريف او الانشاء او التنقل او الاستكشاف وذلك بدون الحصول على تصريح مسبق من الوزارة .

منع انتاج او الاتجار في الحطب والفحم بدون تصاريح

منعت الوزارة المساس بأي أراضي تتبع الغطاء النباتي ومن شأنها الإضرار بالطبيعة كما سوف يتم حظر استخدام والتعامل مع أي مواد تضر البيئة حيث لابد من استخراج التصاريح والتراخيص قبل استخدام أي مادة.

ومن اهم النشاطات التي قامت الوزارة بحظرها «قطع الأشجار أو اي نباتات أو اقتلاع النباتات ونقلها او تجريدها أو جرف التربة ونقلها ، او ترك النفايات في الاراضي او حرقها بها كما حرمت الوزارة قطع السياجات للمنشآت الخاصة كما منعت الوزارة إطلاق كائنات فطرية أو غازية كما منعت العبث في العلامات الحدودية او الارشادية للمنشآت .