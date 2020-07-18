سعر الذهب اليوم السبت 17 يوليو في السعودية

سجل الذهب انخفاض اليوم ليسجل عيار 21 سعر 190.27 ريال سعودي وذلك بعد اتجاه معظم رجال الأعمال للتجارة والاستثمار في الأعمال العادية بعدما كانوا يجمعون أموالهم في الذهب أثناء أزمة كورونا وتوقف معظم الأعمال ولكن أدى انفتاح الاسواق التجارية والشركات ورجوع الحياة الي طبيعتها لعودتهم بشكل تدريجي إلى الاستثمار التقليدي مما قلل الطلب على المعدن الأصفر الذي انخفض سعره عالمياً ومن المتوقع استمرار انخفاض سعر الذهب خلال الفترة القادمة مع انفتاح الأسواق وحركة الطيران وعودة الحياة إلى طبيعتها.

سعر الذهب اليوم فى السعودية

سجل الذهب عيار 24 سعر 217.44 ريال ما يعادل 57.97 دولار. سجل الذهب عيار 22 199.32 ريال ما يعادل 53.14 دولار أمريكي. سجل الذهب عيار 21 190.27 ريال ما يعادل 50.73 دولار.

سجل الذهب عيار 18 163.08 ريال ما يعادل 43.48 دولار.

سجل الذهب عيار 14 126.84 ريال ما يعادل 33.82 دولار.

سجل الذهب عيار 12 108.72 ريال ما يعادل 28.99 دولار.

سجلت أوقية الذهب سعر 6,762 ريال ما يعادل 1,803 دولار .

سجل الجنيه الذهب 1,522 ريال ما يعادل 405.83 دولار أمريكي.

سجل كيلو الذهب سعر 217,441 ريال ما يعادل 57,974 دولار امريكي