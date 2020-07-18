الأتحاد الأوروبي يناقش خطة إنعاش الأقتصاد بعد أزمة كورونا

قام الاتحاد الاوربي اليوم بعقد قمة في بروكسيل لمحاولة ايجاد حل للخروج من الازمة الاقتصادية العالمية وإيجاد خطة لإنعاش الاقتصاد بعد انتهاء ازمة كورونا حيث اقترحت بعض الدول أن تقوم دول هولندا والنمسا والسويد والدنمارك بتقديم بعض التنازلات بشأن توزيع المساعدات وتسديد القروض.

خطة الاتحاد الأوروبي لتخطي أزمة كورونا

قدم الاتحاد الأوروبي مشروع ينص على تقديم 750 مليار يورو تنقسم إلى 350 مليار كقروض و 400 مليار يورو تقدم كمساعدات لا يطلب من الدول المستفيدة منها ردها ولكن هناك بعض الدول التي اقترحت تقديم الأموال على هيئة قروض وليس كمساعدات.

الدول التي تم وصفها بالدولة المقتصدة التي تستهدف إلى تقديم جميع الأموال على هيئة قروض هي هولندا والدنمارك والنمسا والسويد حيث اعتبروا أن المستفيد من تلك الخطة هي الدول الكبري مثل إيطاليا وإسبانيا وذلك لأنهم اكثر دول الاتحاد الأوروبي تضرراً من أزمة كورونا.

يذكر أن اشترط الاتحاد الأوروبي على تقديم تلك المساعدات للدول المتضررة بشرط هو استثمار تلك الأموال في عمل إصلاحات داخل الدول .