السعودية تحتل المركز الرابع عالمياً في تطوير الجيل الخامس

أكد السيد عبدالله السواحة وزير الاتصالات السعودي علي أهمية القفزة الرقمية التي حققتها المملكة مما ساعد في نموها الاقتصادي وتطويرها حيث طورت المملكة شبكات الجيل الخامس وطبقت الذكاء الاصطناعي في العديد من المجالات مثل مجال الصحة والتعليم وغيرها من المجالات حيث أكد، في المؤتمر الصحفي الذي جمع وزراء الاقتصاد الرقمي للدول العشرين على احتلال المملكة المركز الرابع من حيث تدور الجيل الخامس.

السعودية تحتل المركز الرابع في تطور الجيل الخامس

صرح الوزير السعودي أثناء المؤتمر عدة تصريحات كان مفادها أن المملكة تضرب مثالاً يحتذي به من حيث التطور الرقمي مؤكداً على وصول المملكة مرحلة جني ثمار عملها على مدار السنوات الماضية

حيث صرح الوزير قائلا “لقد قمنا بربط نحو 3.5 مليون منزل بواسطة الألياف الضوئية، وأصبحنا المركز الرابع عالميا في تطوير شبكات الجيل الخامس، ما ساعدنا في مكافحة جائحة كورونا وتخفيض عدد الإصابات والمضي قدما نحو مستقبل أفضل”.

يذكر ان المملكة قامت بانشاء تطبيق تباعد لمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا ومعرفة المصابين و تحذير بالابتعاد عنهم وتبليغ في حالة وجود إصابات لسرعة التدخل كما أكد الوزير عن قيام الطبية اشارات الطبية الالكترونية بتطور رهيب حيث وصلت الى احدى عشر مليون استشارة خلال العام الماضي.