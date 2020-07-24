اختلاس 22 مليار دولار في إيران

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة فارس الايرانية عن اكتشافها اختلاس 22 مليار دولار أمريكي حيث صرحت الغرفة قائلة “ما لا يقل عن 22 مليار دولار من العملة الإيرانية اختفت في ظل العقوبات بحجة تخصيص العملة الحكومية للاستيراد”.

ولم يتم حتى الآن عن موعد اختفاء تلك الأموال بينما أعلنت الغرفة أن هذا الاختلاس قد تم بسبب منح العملة الصعبة بالسعر الحكومي للتجار والمستوردين وذلك بمنحهم العملة بسعر اثنين واربعون الف مقابل الدولار الواحد.

اختلاس 22 مليار في إيران

اقترح مسؤول ايراني ان على الحكومة تخصيص سعر العملة ب 4200 تومان وذلك لتجنب الفساد والاختلاس وان تكون تلك الموارد، على شكل كوبونات تستفيد منها في زيادة أجور العاملين ودعم لجنة الاغاثة والمنظمة الصحية.

يذكر أن العملة الإيرانية منهارة مما يدفع الحكومة إلى دعمها حيث قام البنك المركزي الإيراني بضخ مبلغ 300 مليون دولار في بداية هذا الأسبوع مما جعل سعر الدولار يهبط من 26 ألف تومان الى 22 الف تومان.

يذكر أن المدعي العام في طهران قام بمقاضاة 250 مستورد، بعد، تقدم البنك المركزي الإيراني بشكوى.