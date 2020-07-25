البنوك أمل الصين لدفع اقتصادها للخروج من أزمة تداعيات كورونا

قدمت البنوك الصينية خلال الشهر الماضي قروض بقيمة 259 مليار دولار وذلك بعد، تقديم قروض بقيمة 212 مليار دولار في شهر مايو الماضي وأعلن البنك المركزي الصيني ارتفاع نسبة الإقراض خلال الشهر الماضي، بنسبة 22.3% ليبلغ قيمة الإقراض في النصف الأول العام الجاري مبلغ، 1.720 تريليون دولار ومن المتوقع انتهاء للعام الجاري وتبلغ قيمة القروض مبلغ 2.857 تريليون دولار.

دعم البنوك الصينية الاقتصاد

تعتمد دولة الصين على النظام المصرفي في سياستها المالية وبرغم وجود جوانب قصور في البنوك الصينية إلا أنها تساعد، في دعم الاقتصاد المحلي وتدعم دولة الصين ضد الحرب التجارية الشرسة التي تعرض لها من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وغيرها من الدول الكبرى .

صرح هاريس كولين الخبير المصرفي عدة تصريحات لتعرف بنقاط الضعف التي يعاني منها النظام المصرفي الصيني حيث قال ” القروض المعدومة تعد نقطة الضعف في عديد من المنظومات المصرفية في العالم وإيطاليا نموذجا شديد الوضوح في هذا المجال ” .

يذكر أن الصين تعاني من تدهور جودة المصارف الصغيرة والمتوسطة قبل جائحة كورونا ولكن الأزمة أدت إلى تفاقم الأزمة بشكل كبير.