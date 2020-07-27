عملة البتكوين تحقق مكاسب خيالية

حققت عملة بيتكوين المشفرة مكاسب خيالية حتى وصلت في الثالث من يونيو الماضي قيمتها الى عشر الاف دولار لتتراجع بعد ذلك الحين بشكل ثابت لترتفع مرة أخرى خلال تداولات هذا الاسبوع وترتفع قيمتها بنسبة 11% لتعود مرة أخري قيمته لتصل الى عشر الاف دولار امريكي .

ارتفاع قيمة البيتكوين

صرح رئيس تطوير الأعمال في البورصة فيجاي عيار عن ارتفاع قيمة البيتكوين قائلاً “إن اللاعبين الكبار يناقشون كونهم سيبيعون عملات بيتكوين الخاص بهم إلى الداخلين الصغار في السوق مما قد يدفع السعر إلى الأسفل ويجعل الأمر أكثر جاذبية للمتداولين الكبار لشراء المزيد من الأصول الرقمية”. ولكن بدلا من ذلك قام التجار الكبار بشراء عملة البيتكوين بدلاً من بيعها وذلك لرفع العملة اكثر وصرح عيار بهذا الشأن أن في حالة تجاوز العملة 10500 دولار فذلك قد يدفع لرفع سعر العملة يتجاوز الـ 1500 دولار أمريكي.

تعد عملة البتكوين هي الاستثمار الرقمي الآمن بالنسبة للمستثمرين مثل الذهب ولكن تعاني عملة البتكوين من تقل الأسعار بشكل كبير عكس الذهب الذي يعد أكثر استقراراً .