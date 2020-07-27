ايداع 578 مليون ريال من الصندوق العقاري لمستفيدي سكني

قام اليوم صندوق التنمية العقارية السعودي اليوم بإيداع مبلغ 578 مليون ريال سعودي لحساب المواطنين المستفيدين من برنامج سكني الذي أطلقته المملكة بهدف تمليك 70 % من المواطنين السعودين بحلول عام 2030 حيث أعلن المشرف العام على الصندوق السيد منصور بن ماضي أن بذلك تكون المملكة دعمت مشروع سكني بإجمالي مبلغ 22.4 مليار ريال خلال الثلاث سنوات الماضية.

صندوق التنمية العقاري يدعم برنامج سكني

تهدف المملكة العربية السعودية إلى تمليك 310 ألف أسرة سعودية خلال الفترة من 2017 وحتى 2020 حتى تتمكن المملكة من تملك 70% من المواطنين السعوديين بحلول عام 2030 وذلك وفقاً لرؤية 2030 .

قامت المملكة بتوفير كافة الاجراءات اللازمة القروض الكترونياً وذلك لتوفير الوقت والمجهود على المواطنين وتجنب الاختلاط وتجنب نقل عدوى فيروس كورونا وفي حالة رغبة المواطن بانهاء الاجراءات من خلال فروع الصندوق عليه أخذ موعد مسبق لتجنب الزحام في الفرع.

يوفر صندوق التنمية العقارية تكثر من طريقة للتواصل مثل البوابة الالكترونية للصندوق او مركز العناية بالمستفيد علي رقم 199088 او مواقع التواصل الاجتماعي وذلك لاستقبال جميع استفسارات المواطنين والرد عليها.