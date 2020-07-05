تردد قناة طيور الجنة 2020 Toyor al janah القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة الجديد 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات حيث ان يبحث العديد من أولياء الأمور على ترددها لما تقدمه من محتوى هادف وشيق يناسب العديد من الاعمار من عمر اربعة سنوات حتي 16 سنة، كما أنها تعرض العديد من البرامج المميزة من رسوم متحركة و اغاني اطفال وغيرها من البرامج الاخري التي يهتم بها الاطفال.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تعرض القناة العديد من البرامج ومن افضل هذه البرامج برنامج “اسم ومعنى”، وكذلك “برنامج بيت الحج”، ومن أشهر برامجها أيضا “برنامج ست البيت الصغيرة”، كما تعرض القناة أيضا “برنامج صوتك كنز”.

كما انها تعرض العديد من الاغاني ومنها ،كليب صلوا صلوا ،كليب هنا القدس ،كليب يوم ميلادك ،كليب مفتاح القلب،كليب بيهون عليك ،كليب اللعب بالكهرباء،كليب قمر سيدنا النبي، وايضا يعرض كليب ماما جابت بيبي لمعتصم وواليد وغيرها من الاغاني الاخرى.

التردد : 11623.

القمر: عرب سات.

القطيبة: v.

الترميز: 27500.

معامل التصويب: 3/4.