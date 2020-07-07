اعرف تردد قناة ايه تي في التركية ATV 2020 على القمر الصناعي ترك سات واسترا

كثرة البحث في الفترة الأخيرة على تردد قناة ايه تي في التركية ATV2020 على ترك سات حيث انها تعتبر من افضل القنوات التركية لما تعرضه من مسلسلات شيقة ومثيرة ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل قيامة عثمان حيث ان هذا المسلسل يعرض يوم الاربعاء من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت والتاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ايه تي في على ترك سات

تدور أحداث مسلسل قيامة عثمان حول ان الابن الاصغر أرطغرل عثمان الذي قام بتأسيس الدولة العثمانية ومن ضمن ابطال هذا المسلسل الممثل المعروف بوراك أوزجيفيت بدور الغازي عثمان ابن أرطغرل والممثلة عائشة جول جوناي، وراغب سافاش، ونور الدين سونماز، وأصله أن كارارا ، وجلال آل ، وديدان بالشين وغيرهم من الممثلين المشهورين، كما ان سوف نعرض لكم تردد القناة على الاقمار الصناعية التالية :