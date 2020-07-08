تردد قناة ماكس هوليود على عرب سات 
تردد قناة ماكس هوليود على عرب سات 

اضبط اشارة تردد قناة ماكس هوليود 2020 Mix hollywoodعلى القمر الصناعي عرب سات 

ريم بركات ‏6 ساعات مضت ترددات و قنوات

يتعاظم البحث حول تردد قناة ماكس هوليود على القمر الصناعي عرب سات حيث تقدم القناة كل ما هو جديد من افلام اجنبية مثيرة وشيقة كما أن القناة تتميز بقلة إعلاناتها 

وحققت القناة نسبة مشاهدة غير مسبوقة وذلك للمحتوى المتميزة التي تقدمها كما تقدم محتوى جذاب من أفلام مثيرة لأشهر النجوم العالميين.

تردد قناة ماكس هوليود على عرب سات 

يعرض اليوم الاربعاء على شاشة ماكس هوليود فيلم elysiml يعرض في تمام الساعة السابعة ونصف بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. ويعرض the man who brouth في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ،  ويعرض lmmortals في تمام الساعة الثانية عشر مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الواحدة صباحا. كما يعرض فيلم Deseption يعرض في تمام الساعة الثانية صباحا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثالثة صباحا بتوقيت المملكة العربية السعودية. 

التردد :- 11488

الاستقطاب :- أفقي

معدل الترميز:- 27500

معامل التصحيح :- 4/3

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

جميع الحقوق محفوظة 2020 لـ الوطن بوست © DMCA.com Protection Status
من نحنسياسة الخصوصيةDMCA