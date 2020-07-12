اضبط اشارة تردد قناة طيور الجنة TOYOR ALJANA 2020 على القمر الصناعي عرب سات 

يمكنك استقبال تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات حيث تقوم القناة بعرض العديد من البرامج المميزة ذات محتوى هادف حيث تقوم بعرض العديد من البرامج ومن أهم تلك البرامج برنامج جنغل، برنامج بيت الحج. برنامج صوتك كنز، برنامج طيور الخير، برنامج اسم ومعنى. برنامج أغاني المهن، برنامج رياضة × رياضة، برنامج شموس لا تغيب.وايضا تعرض العديد من الكليبات والأغاني خالد مقداد صاحب القناة واولادة معتصم وواليد وجني مقداد وليليان وغيرهم من الأطفال ومن هذة الكليبات

كليب مفتاح القلب. كليب بيهون عليك. كليب اللعب بالكهرباء. كليب قمر سيدنا النبي. كليب عالروضة الحلوة، وايضا ماما جابت بيبي.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

تتميز قناة طيور القناة بعرضها محتوى يتضمن من سن أربع سنوات حتى عمر 16 سنة كما أنها تعرض العديد من البرامج التي تعلم الاطفال الارقام والحروف وايضا تعرض عن طريق الرسوم المتحركة، وتردد القناة كالاتي :

القمر الصناعي :النايل سات

التردد: 11315-11391.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.