تردد قناة بي ان سبورت bein sports 2020 على القمر الصناعي عرب سات 

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات حيث انها تقوم بعرض العديد من المباريات والبطولات المحلية ومنها الدوري الاسباني، والدوري الايطالي، الدوري الانجليزي، وغيرها من البطولات الأخرى،كما أنها تعرض العديد من البرامج ومنها برنامج الليغا في اسبوع ، برنامج من بريطانيا ، برنامج الدوري الأوروبي . كما انها يوجد بها العديد من المحللين والمعلقين المشهورين ومنهم عصام الشوالي وفهد العتيبي وغيرهم من المعلقين المشهورين.

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

يعرض اليوم على شاشة القناة العديد من المباريات ومنها بطولة الدوري الانجليزي مانشستر يونايتد ضد ساوثامبتون يعرض في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يعرض مباريات الدوري الإسباني غرناطة ضد ريال مدريد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية. كما تعرض مبارة انترميلان ضد تورينو يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة والعاشرة إلا ربع بتوقيت المملكة العربية السعودية.