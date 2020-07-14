اضبط اشارة تردد قناة ايه تي في ATV 2020 على القمر الصناعي ترك سات

تردد قناة ايه تي في على الاقمار الصناعية ازداد البحث على ترددها في الفترة الاخيرة لما تقدمة القناة من مسلسلات تركية وبرامج التي تعرض كل الأحداث الجديدة في تركيا، حيث انها تعرض مسلسل قيامة عثمان وهو مسلسل تاريخي يعرض كيفية تأسيس الدولة العثمانية يذاع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

تردد قناة ايه تي في على ترك سات

اهم ما يعرض على شاشة القناة من مسلسل زهرة التالوث الجزي الثاني ، يتم عرض الحلقات المسلسل أسبوعيا يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت تركيا والساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.

ومن ابطال مسلسل زهرة الثالوث الممثل آكين اكينوز في دور مارين ، الممثل إبرو شاهين في دور ريان ، الممثل أيدا أكسل ،الممثل ايلاي إركوك ياران ،الممثل مجيد سونكان ، الممثل سرحات توتوملور ،الممثل تانسو تاشنلار ،الممثل سيرفيت باندور.