تردد قناة بي ان سبورت bein sports 2020 على القمر الصناعي عرب سات

ازداد البحث اليوم على تردد قناة بي ان سبورت حيث انها تقوم القناة بعرض بطولة الدوري الإنجليزي حيث يعرض مباراة ارسنال ضد ليفربول حيث يعرض في تمام الساعة التاسعة وربع مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية حيث يلعبا في الاسبوع 36 في ملعب الإمارات، كما يلعب مانشيستر سيتي ضد بورنموث في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

تردد قناة بي ان سبورت على عرب سات

التشكيل المتوقع لـ ليفربول في مباراة اليوم الاربعاء 15/6/2020 حيث يلعب أليسون بيكر في حراسة المرمى كما يلعب في خط الدفاع: أرنولد، جوميز، فان دايك، روبرتسون، خط الوسط: كيتا، فابينيو، تشامبرلين.

خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني، التشكيل المتوقع لـ آرسنالي لعب في حراسة المرمي مارتينيز، ويلعب في خط الدفاع: سوكراتيس، لويز، هولدينج، تيرني ، خط الوسط: بيليرين، سيبايوس، تشاكا،خط الهجوم: ساكا، لاكازيت، أوباميانج.