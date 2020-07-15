تردد قناة فوكس تي في FOX TV 2020 على القمر الصناعي عرب سات 

تردد قناة فوكس تي في حيث تقوم القناة بعرض العديد من المسلسلات الشيقة كما أن المسلسلات التي تعرض على من افضل المسلسلات الموجودة في تركيا ومنهم مسلسل الطبيب المعجزة يعرض في تمام الساعة الثامنة مساءً كما يعرض مسلسل التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية و بالإضافة إلى انها تقوم بعرض العديد من الأفلام الأعمال الدرامية المميزة ومن ضمن هذه المسلسلات مسلسل المعلم ، مسلسل المحارب ، مسلسل تفاحة ممنوعه ، مسلسل العناق.

تردد قناة فوكس تي في على عرب سات

العديد من المشاهدين في انتظار الحلقة الثالثة من مسلسل السيد الخطأ وهو مسلسل شيق بطولة كلا من الممثل التركي المشهور “جان يامان” تشاركه البطولة الفنانة “أوزجي جوريل” وهو يعرض يوم الجمعة من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والساعة التاسعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، كما يعرض العديد من البرامج التي تقدم محتوى هادف لمتابعة كل الاحداث الجديدة في البلد ومنهم عالم صديقى، والتنظيف وظيفتي، والمرأة للإعجاب، ودردشة الليل.