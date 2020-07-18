استقبل تردد قناة ام بي سي اكشن Mbc Action 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

ازداد البحث حول تردد قناة ام بي سي اكشن على الاقمار الصناعية عرب سات والنايل سات حيث ان القناة تقوم بعرض العديد من الأفلام الجديدة الشيقة أيضا العديد من البرامج التي تعرض على شاشتها ومن ضمن هذة البرامج برامج المصارعة الحرة وبرنامج سباق السيارات وبرامج الرياضية وغيرها من البرامج الشيقة، كما تعرض العديد من المسلسلات الاجنبية المثيرة بجميع اجزائها ولذلك يبحث متابعيها عن ترددها.

تردد قناة ام بي سي اكشن Mbc Action 2020

أهم ما يميز القناة أنها تعرض محتوى شيق وجميل وتتميز بقلة فواصلها وايضا بجودتها ،كما أن يعرض على شاشتها اليوم العديد من الأفلام والمسلسلات حيث يعرض فيلم Age of Extinction يعرض في تمام الساعة الخامسة وربع بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة السادسة وربع بتوقيت المملكة العربية السعودية. كما يذاع برنامج عيش الدور في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة والحادية عشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.