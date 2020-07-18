استقبل تردد قناة زوم كرتون Zoom Cartoon 2020 علي القمر الصناعي النايل سات

ازداد البحث في الفترة الأخيرة على تردد قناة زوم كرتون على المحرك جوجل حيث تقوم القناة بعرض العديد من البرامج التي تناسب الكبار والصغار كما أنها تقدم العديد من افلام الكرتون الشيقة والمثيرة وايضا تعرض برامج المصارعة الحرة وغيرها من البرامج الاخري ، ولذلك يبحث عنها العديد من الامهات والاباء تقديرا للمحتوي الذي تقدمة، كما ان القناة تتميز بجودتها العالية .

تردد قناة زوم كرتون Zoom Cartoon 2020 علي النايل سات

يعرض على شاشة القناة لعبة Zoom Sports الرياضية لكرة القدم ، كما ان القناة تعرض العديد من أفلام ديزني فيلم شركة المرعبين، فيلم الاسد الملك ، فيلم سندريلا، فيلم تنة ورنة، فيلم جميلة والوحش، وغيره من أفلام الرسومات المتحركة، كما تعرض الأفلام الكارتونية العربية والاجنبية بعد دبلجتها، واناشيد الاطفال على شاشتها وغيرها من الافلام الاخري التي تحظي على نسبة مشاهدة عالية.

يمكنك استقبال القناة من خلال هذا التردد

القمر الصناعي: نايل سات- Nilesat.

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.