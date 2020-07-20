استقبل تردد قناة طيور بيبي Toyor baby 2020 على القمر الصناعي عرب سات وسهيل سات

تعاظم البحث حول تردد قناة طيور بيبي على القمر الصناعي عرب سات حيث هذا القناة تقوم بتقديم العديد من البرامج المهمة والاغاني والاناشيد الاطفال من سنه سنة الي اربع سنوات، ومن ضمن الاناشيد التي تقدمها كليب محمد نبينا، كليب ماما جابت بيبي، كليب الأرنب و السلحفاء، كليب تعليم الحروف الهجائية،كليب تعليم الألوان، كليب ليلى والذئب، كليب غزلان، كليب الأدب، كليب ألوان، كليب إيدي،كليب لبن.

تردد قناة طيور بيبي Toyor baby 2020

تقدم القناة العديد من البرامج المختلفة التي تحتوي على الرسوم المتحرك لكي تجذب انتباه الاطفال ،كما تعمل القناة على تنمي ذكاء وقدرات الأطفال، وايضا على تعليمهم القيم والمبادئ الدينية والاخلاقية ،كما انها تعرض العديد من الافلام القصيرة ،الشخصيات الكرتونية ومنها عزوز الكسلان وغيره من من القصص النبوية وغيرها من القصص الاخرى.

تردد قناةعلى النايل سات

التردد: 11393.

معامل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

القمر الصناعي: عربسات.

التردد: 11632

معدل الترميز: 27500

الإستقطاب: أفقي.

القمر الصناعي :سهيل سات

التردد: 11310.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.