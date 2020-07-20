استقبل تردد قناة ام بي سي مصر  2020 Mbc Masr على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

يعتبر تردد قناة ام بي سي مصر 2020 Mbc Masr من أفضل القنوات في الوطن العربي حيث انها تقوم بتقديم باقة متنوعة من الافلام والمسلسلات والبرامج سواء برامج اخبارية يقدمها طوال الاسبوع عمرو أديب وشريف عامر وبرامج الكورة برنامج اللعيب لمهيب او برامج الطبخ الشيف حسن وغيره من البرامج الإسبوعية على شاشتها.

تردد قناة ام بي سي مصر على عرب سات

تتميز القناة أنها تحظى على عدد كبير من متابعيها حيث أنها تقدم العديد من المسلسلات الدرامية على شاشتها سواء مسلسلات عربية ومصرية، ومن هذه المسلسلات مسلسل ابن الحلال يعرض من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة السابعة مساء ،يعرض ايضا مسلسل مامون وشركاه في تمام الساعة الثامنة مساء ،كما يعرض حصريا على شاشتها ولأول مرة مسلسل مملكة إبليس وهو يذاع في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة والعاشرة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القمر الصناعي : النايل سات

التردد: 11470

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب :عمودي

معامل التصحيح :⅚

تردد القناة على العرب سات

(التردد:11270

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب :عمودي

معامل التصحيح :⅚