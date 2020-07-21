اضبط اشارة تردد قناة سي بي سي Cbc 2020 على القمر الصناعي عرب سات والنايل سات

ازداد البحث حول تردد قناة سي بي سي على القمر الصناعي عرب سات حيث ان تقوم القناة بعرض العديد من البرامج المهمة سواء برامج اخبارية او برامج ترفيهية كما انها تعرض العديد من المسلسلات حصريا على شاشتها كما انها تتميز بجودة صورتها .

تردد قناة سي بي سي Cbc 2020

تعرض القناة العديد من البرامج على شاشتها ومن ضمن هذه البرامج برنامج هنا العاصمة ، برنامج والله أعلم ، برنامج حصلت قبل كدا ، برنامج معكم مني الشاذلي ، برنامج الستات ما يعرفوش يكدبو لنجمة منه عبدالغني ومفيدة. كما تعرض باقة متنوعة من المسلسلات على شاشتها ومنها مسلسل حواري بوخاريست ، مسلسل نصيبي وقسمتي . مسلسل نيللي وشريهان ، مسلسل السلطانة قسم ، مسلسل بين السرايات ،مسلسل جبل الحلال ،مسلسل جراند أوتيل ،مسلسل هي ودافنشي ، مسلسل ونوس وغيرها من المسلسلات الأخرى التي تعرض على شاشتها.

القمر الصناعي : نايل سات .

– التردد : 11488 .

– معدل الترميز : 27500 .

– معدل التصحيح : 5/6 .